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“الأرصاد” تنبه من رياح سطحية على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح سطحية على منطقة تبوك
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المناطق _ تبوك

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل تبوك و محافظات البدع و الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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