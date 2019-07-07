أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل تبوك و محافظات البدع و الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
“الأرصاد” تنبه من رياح سطحية على منطقة تبوك
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل تبوك و محافظات البدع و الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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