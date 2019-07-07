خمس شركات ناشئة من “كاوست” تفوز في التصفيات السعودية لكأس العالم لريادة الأعمال

المناطق _ جدة

فازت خمس شركات ناشئة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” في التصفيات السعودية لبطولة كأس العالم لريادة الأعمال التي أقيمت مؤخراً في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.

وتخرج الفائزون الخمسة، الذين حصل كل منهم على 50.000 دولار أمريكي، من برامج ريادة الأعمال الخاصة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وضم الفائزون الخمسة مزارع البحر الأحمر وهي شركة ناشئة تستخدم تقنية المياه المالحة للزراعة الصحراوية، وضاد للكتب السمعية باللغة العربية، وفهيم لربط المعلمين بالطلبة في المملكة، وسديم لإدارة الفيضانات وجودة الهواء ومراقبة حركة المرور, وكيورا للتطبيب عن بُعد.

وأوضح نائب رئيس قسم الابتكار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والحَكم في كأس العالم لريادة الأعمال الدكتور كيفين كولين, أن رؤية العديد من التقنيات على المسرح اليوم في كأس العالم لريادة الأعمال كانت مثيرة للإعجاب وهي دليل على مقدار الزخم الذي اكتسبته ريادة الأعمال في المملكة خلال العام الماضي والشهية القوية لهذا القطاع سواء من قِبل رواد الأعمال أو الشركات لدعم الابتكار.

من جانبه, قَدم مركز جامعة الملك عبدالله لريادة الأعمال خلال نهائي البطولة ورشة عمل بعنوان “إشعال مشروعك الفني التالي”، حيث طور أكثر من 20 مشاركًا أفكارًا لبدء التشغيل باستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي.

وستستضيف كاوست الفائزين الخمسة في الحرم الجامعي خلال معسكر تدريبي يستمر أسبوعًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، المقرر عقدها في الاجتماع السنوي لمنتدى مسك العالمي بالرياض في نوفمبر.

ويعد نجاح شركات كاوست الناشئة في التصفيات السعودية لبطولة كأس العالم لريادة الأعمال شهادة على تاريخ الجامعة الحافل في قيادة قطاع ريادة الأعمال في المملكة، ففي العقد الماضي، أنشأت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية صندوقًا للتدريب والاستثمار في ريادة الأعمال نتج عنه شبكة تضم 206 من الشركات الناشئة التي تتلقى الدعم المالي والإرشادي من كاوست كما تمنح الاستفادة من المختبرات وعمل النماذج الأولية.