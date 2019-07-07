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مستشفى أجياد للطوارئ.. تجهيزات طبية وكوادر فنية لخدمة ضيوف الرحمن

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مستشفى أجياد للطوارئ.. تجهيزات طبية وكوادر فنية لخدمة ضيوف الرحمن

مستشفى أجياد للطوارئ.. تجهيزات طبية وكوادر فنية لخدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=748329
المناطق - الرياض

تواصل الصحة جهودها في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية المتميزة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام.
ويعـد مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة المجاور للحرم المكي الشريف من أبرز مرافق الصحة التي خصصتها لتوفير الرعاية الصحية والطبية العلاجية لهم، إذ يقدم المستشفى خدماته للمرضى والمراجعين على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى أو المصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.
وأوضحت الصحة أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 52 سريراً، منها 32 سريراً للطوارئ، و 20 سريراً للتنويم، و 12 سريراً للعناية المركزة العامة، و 8 أسرّة للعناية المركزة الخاصة بمرضى القلب, إضافة إلى قسم الأشعة وهو مجهز بتقنيات حديثة من جهاز أشعة مقطعية وجهاز ايكو للقلب وجهاز أشعة صوتية وأجهزة ما بين ثابت ومتحرك لعمل الأشعة العادية، إضافة إلى قسم المختبر وهو مجهر بجميع الأجهزة الحديثة لعمل جميع الفحوصات المخبرية الطارئة، وكذلك قسم الصيدلية وهو مجهز بجميع الأدوية اللازمة للحالات الطارئة كما تم استحداث خدمة عيادتي طوارئ بالمستشفى.
ويبلغ عدد العاملين في المستشفى من الأطباء والفنيين 52 طبيباً وطبيبة, و 149 ممرضاً وممرضة، إضافة إلى 31 فنياً وفنية يعملون في تخصصات المختبر والأشعة والصيدلة.

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