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وسط حضور جماهيري كبير.. الخزمري والزهراني يتألقان في الأمسية الشعرية بحديقة الفراشة 

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منطقة الباحة
1625 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م بمستشفى حفرالباطن المركزي.

1625 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م بمستشفى حفرالباطن المركزي.

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1625 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م بمستشفى حفرالباطن المركزي.

1625 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م بمستشفى حفرالباطن المركزي.
http://almnatiq.net/?p=748332
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أظهرت إحصائية مستشفى حفرالباطن المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ استقبال قسم الاسعاف والطوارئ (48541) مراجع، و(31024) مراجع لقسم العيادات الخارجية، وتم إجراء (1625) عملية جراحية بين عمليات صغرى وكبرى وجراحة مناظير وجراحة يوم واحد.

وبلغ عدد المنومين خلال نفس الفترة (2582) مريضًا، مع تقديم (46410) وجبة غذائية، كما تم اجراء (25851) فحصاً إشعاعياً، وبلغ إجمالي جلسات العلاج الطبيعي (1019) و (1080) زيارة في الطب المنزلي، بالإضافة إلى فحص (29368) عينة في قسم المختبر واستقبال 899 وحدات دم ومشتقاته متبرع بها.

الجدير بالذكر بأن صحة حفرالباطن أنهت العمل على تطوير بيئة العمل في المستشفى المركزي مع رفعة نسبة التشغيل والتي ستنعكس ايجاباً على مستوى الخدمة المقدمة في تحقيق رضى للمستفيدين.

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