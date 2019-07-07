اختتام الملتقى العلمي الصيفي الـ(18) بجامعة الملك فهد للبترول

الدمام - المناطق

اختتم الملتقى العلمي الصيفي الـ(18) للموهوبين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مساء يوم الخميس (4 يوليو 2019م) فعالياته بعد أن استمر ثلاثة أسابيع وشارك فيه (160) طالباً موهوباً من مختلف مناطق المملكة.

حضر الحفل الختامي-الذي أقيم في مبنى (70)- وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د.مسفر بن محمد الزهراني وعدد من الأساتذة والطلاب بالجامعة وأولياء أمور الطلاب المشاركين.

شمل الحفل المعرض العلمي وتضمن عرضاً من الطلاب شرحوا خلاله المشاريع العلمية التي عملوا عليها وقدموا فكرة عامة عن العلوم، والتفسير العلمي لبعض الظواهر العلمية التي تعلموها باستخدام تجارب عملية، واستمع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. مسفر الزهراني إلى شرح الطلاب عن مشاريعهم وأثنى على جهدهم الذي بذلوه خلال البرنامج متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم العلمي.

كما تضمنت المناسبة الحفل التكريمي الذي شكر خلاله الطلاب الجامعة والأساتذة المشرفين على استضافتهم وتفانيهم في إنجاح البرنامج، كما تم خلال الحفل تكريم الطلاب الأوائل في البرنامج، وتكريم أوائل الوحدات الإثرائية، ومنح شهادات تقديرية لكل الطلاب المشاركين في البرنامج.

وقال رئيس البرنامج د. تركي بارود، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن الملتقى العلمي الصيفي لهذا العام هو استمرار لسلسلة من النجاحات المتوالية، وقال إن البرنامج استفاد من التجارب النوعية السابقة مع الحرص الكامل على التطوير للأفضل، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج أمضوا قرابة السبعة أشهر من السعي الحثيث والتحضير بشكل متواصل لتهيئة بيئة تعليمية ينمو فيها الموهوب عقلياً وعلمياً وإجتماعياً نمواً متكاملاً.

وأوضح، لقد استقبلنا في هذا الملتقى (160) طالباً من المرحلتين المتوسطة والثانوية من خيرة وصفوة أبناء هذا البلد المعطاء وتم توزيعهم إلى ثمان وحدات إثرائية شملت الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الهندسي، والتشفير والكيمياء وعلم الطيران والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأندية والأنشطة التعليمية.

وتابع : حتى يتم إنجاز المحور العلمي على أكمل وجه، فقد حرص الملتقى على إحياء الجانب المهاري للطلاب من خلال محاضرات تفاعلية تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وتقوية أدائه الأكاديمي.

الجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى العلمي الصيفي للطلاب الموهوبين الذي استضافته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدأت يوم السبت (15 يونيو 2019م) بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن واستمرت حتى الخميس (4 يوليو 2019م).

ويعد الملتقى العلمي الصيفي أحد البرامج النوعية المكثفّة والتي تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجاله للموهبة و الإبداع (موهبة) ويهدف إلى إثراء الطلاب في مجالات العلوم والهندسة التي تساعد الطلاب على تنفيذ أفكارهم، و مهارات وأساليب التفكير المتعددة وممارستها بشكل علمي وعملي وتدريبهم على المهارات الحياتية كالعمل الجماعي، إدارة الأولويات، و العمل تحت الضغط، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على منهجية البحث العلمي، و خوض تجربة البحث العلمي في مناخ أكاديمي محفز على التفكير الإبداعي.

وتتولى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المملكة وتسخير كل الطاقات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم. ودأبت المؤسسة على تنظيم برامج صيفية للموهوبين في جميع مناطق المملكة ومنها برنامج جامعة الملك فهد الصيفي الذي بدأ مع بداية مشروع برامج موهبة الصيفية واستفاد منه المئات من الطلاب وحاز العديد منهم على جوائز في مسابقات دولية.