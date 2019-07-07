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وسط حضور جماهيري كبير.. الخزمري والزهراني يتألقان في الأمسية الشعرية بحديقة الفراشة 

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1625 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م بمستشفى حفرالباطن المركزي.

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وسط حضور جماهيري كبير.. الخزمري والزهراني يتألقان في الأمسية الشعرية بحديقة الفراشة 

وسط حضور جماهيري كبير.. الخزمري والزهراني يتألقان في الأمسية الشعرية بحديقة الفراشة 
http://almnatiq.net/?p=748337
المناطق-الباحة
أقيمت أمسية شعريه على مسرح فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق احياها كلا من الشاعر/سعود الخزمري و الشاعر/محمد عيضه الزهراني وسط حضور جماهيري كبير من زوار حديقة الفراشة حيث استهلت الأمسية بالتعريف بالشاعرين قدمها عريف الأمسية الاعلامي مهدي الزهراني مشيرا إلى تجربة شعراء الأمسية ومرحبا بالحضور الذين ازدان بهم المسرح المفتوح وقد استهل الشاعر محمد عيضة الأمسية بتقديم نصين بتجاه الوطن وبعث برسائل شعرية كانت محل إعجاب الحضور ثم تلى ذلك الشاعر سعود الخزمري الذي قدم نص وطني
مماثل لتتوالى المشاركات الشعرية بين الشاعرين وسط تصفيق حار من الحضور تفاعلا مع ما قدم من نصوص شعرية نالت استحسانهم وإعجابهم
فيما لبوا طلبات الجمهور الذي طالب محمد عيضة بنص دخول انتحاري ونص زامر الحي لا يطرب ونص تميم
فيما لبى الشاعر سعود الخزمري طلبات الجمهور حيث طلب منه نص الأربعين وشح الأيام ونص اهداه للاعب المنتخب السعودي ونادي النصر الكابتن ماجد عبدالله ليتضج المسرح بالتصفيق الحار للاعب ماجد عبدالله
وفي ختام الأمسية استمع الحضور لمداخلة الدكتور علي الرباعي الذي اثنى على تجربة الشاعرين ملمحا إلى الرمزية الشعرية التي طغت على نصوص محمد عيضة ومقدما شكره لمؤسسة وسام البادية التي أخذت على عاتقها تصحيح مفهوم الترفيه بان جعلت الثقافة والشعر من أولوياتها
وأبدى رئيس اللجنة المنظمة الاسناذ عبدالله الزهراني سعادته الغامرة بهذه الأمسية الرائعة التي قدم فيها الشاعرين باقة من إبداعاتهم مشيرا إلى أن فعاليات وسام البادية ستستمر في تقديم ابناء منطقة الباحة المبدعين في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالشعر وقال أن هذه الأمسية المتعلقة بالنظم هي الأمسية الأولى من نوعها على مستوى المحافظة واعدا بإقامة عدد من الاماسي الشعرية خلال الفترة القادمة ايمانا منه بدور وسام البادية في خلق فرص أمام الشباب المبدعين من ابناء منطقة الباحة ومشاركتهم في فعاليات وبرامج صيف المندق والمقام في حديقة الفراشة
والمح إلى أن هذه الجهود المبذولة تأتي منه رغبة في دعم السياحة في محافظة المندق
واختتم حديثه مشيدا بالدور الذي يقدمه وفريق العمل بوسام البادية من ابناء وبنات محافظة المندق في المساهمة في صناعة سياحة فاعلة على مستوى المحافظة

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