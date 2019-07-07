الرئيس السنغالي يقلد أمين رابطة العالم الإسلامي وسام الدولة الأكبر

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قلد فخامة الرئيس مكي سال رئيس جمهورية السنغال في قصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وسام الدولة الأكبر تقديراً لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.

وثمن فخامته خلال استقباله لمعاليه هذه الزيارة التي شملت عقد المؤتمر الدولي في ضيافة جمهورية السنغال، مقدراً للرابطة جهودها وبرامجها الهادفة في عموم القارة الإفريقية وفي السنغال خاصة.

وأعرب الدكتور العيسى عن شكره لفخامة الرئيس السنغالي على تكريمه بوسام الدولة الأكبر، وعلى ما لقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم وتسهيلات لإقامة المؤتمر، معبراً عن سروره بزيارته للسنغال والتواصل مع القيادات السياسية والدينية فيها، مؤكداً أن ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي حول العالم وبخاصة في القارة الأفريقية يمثل واجباً إسلامياً وإنسانياً تمليه قيم الدين الإسلامي الحنيف ولاسيما تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات والإثنيات.

