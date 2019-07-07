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#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

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#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز
http://almnatiq.net/?p=748375
المناطق - واس

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.

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