احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
أبرز المواد
 المحاكم التجارية تعزز بيئة قطاع الأعمال بـ 12 خدمة رقمية
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال
أبرز المواد
 #لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز
أبرز المواد
 الرئيس السنغالي يقلد أمين رابطة العالم الإسلامي وسام الدولة الأكبر
أبرز المواد
 الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران للاتفاق النووي
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لإعمار اليمن ينفذ مشاريع طموحة لإعادة الحياة للأشقاء اليمنيين
أبرز المواد
 منتدى علمي عالمي عن صناعة النحل يعقد بالباحة بمشاركة خبراء من أثني عشر دوله
منطقة الباحة
 وسط حضور جماهيري كبير.. الخزمري والزهراني يتألقان في الأمسية الشعرية بحديقة الفراشة 
منطقة الباحة
 1625 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م بمستشفى حفرالباطن المركزي.
المنطقة الشرقية
 اختتام الملتقى العلمي الصيفي الـ(18) بجامعة الملك فهد للبترول
المنطقة الشرقية
 الجوف تودع الشاعر خالد الحميد رحمه الله
منطقة الجوف
أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

أبرز المواد
المحاكم التجارية تعزز بيئة قطاع الأعمال بـ 12 خدمة رقمية

المحاكم التجارية تعزز بيئة قطاع الأعمال بـ 12 خدمة رقمية

أبرز المواد
المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال

المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال

أبرز المواد
#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
http://almnatiq.net/?p=748385
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله – لأسرة الرقيب عبدالمحسن بن بدر المطيري – رحمه الله – الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .
وكان سموه قد أدى صلاة الميت على الشهيد المطيري عقب صلاة الظهر اليوم بجامع الراجحي .
وأدى الصلاة مع سموه معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري .
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لأسرة المطيري عن عزائه ومواساته، منوهاً بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومواساتهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد ،ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

روابط ذات صلة

المحاكم التجارية تعزز بيئة قطاع الأعمال بـ 12 خدمة رقمية

المحاكم التجارية تعزز بيئة قطاع الأعمال بـ 12 خدمة رقمية
المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال

المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال
#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

#لتبقى تنصح بالصيانة الدورية لأجهزة التكييف لأنها تُسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الجهاز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*