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انطلاق برنامج التدريب “صيفي” بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية لـ 18 ألف طالب وطالبة

انطلاق برنامج التدريب “صيفي” بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية لـ 18 ألف طالب وطالبة

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انطلاق برنامج التدريب “صيفي” بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية لـ 18 ألف طالب وطالبة

انطلاق برنامج التدريب “صيفي” بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية لـ 18 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=748391
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن انطلاق برنامج التدريب الصيفي “صيفي” اليوم (الأحد)، بمشاركة 1873 منشأة في القطاع الخاص، عرضت 31751 فرصة تدريبية أمام 18488 طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

في هذا السياق أكد “هدف”، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل.

ويقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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