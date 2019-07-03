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“الأرصاد” : نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

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“الأرصاد” : نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

http://almnatiq.net/?p=748394
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدن في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة, محافظة ينبع, محافظة بدر, محافظة المهد, محافظة العلا, محافظة وادي الفرع, محافظة العيص, محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

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