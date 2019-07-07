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انطلاق بطولة البحر الأحمر الرياضية في محافظة الوجه

انطلاق بطولة البحر الأحمر الرياضية في محافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=748397
المناطق - تبوك

انطلقت بطولة البحر الأحمر الرياضية الأولى،والتي تشرف على تنظيمها بلدية محافظة الوجه بمشاركة 12 فريق بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي ورئيس النادي الخالدي السابق حسن الخناني وعدد من محبي الرياضة وذلك على ملعب نادي الخالدي بالمحافظة .
ورحب العطوي في كلمة القاها بالحضور موجهاً شكره للداعمين والمشاركين بهذه البطولة الرياضية لتنطلق بعد ذلك أولى مباريات البطولة بين فريقي الفرسان ورد سي التي انتهت بفوز الفرسان بنتجية ثلاثة اهداف لهدفين .
وفي المباراة الثانية التقى فريق العلا بنظيره فريق التعاون وانتهى اللقاء بفوز التعاون بثلاثة اهداف لهدفين كما تم السحب على جوائز للجمهور بين شوطي المباريتين وجائزة افضل لاعب في نهاية كل مباراه .

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