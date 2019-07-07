بلدية رأس تنورة تزرع 1500 شجرة ضمن حملة زراعة استمرت اسبوعين

راس تنورة - المناطق

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة حملة واسعة لزراعة طرق وشوارع الأحياء السكنية، مؤخرا، استمرت لمدة أسبوعين، استهدفت زراعة الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية والداخلية بالمحافظة، وذلك في إطار سعي البلدية للارتقاء بمستوى الزراعة بمحافظة رأس تنورة والاسهام الفعال في توفير البيئة الجمالية وتخفيض درجة الحرارة وزيادة نسبة الظل ونصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بالإنابة الأستاذ ناصر بن عمر التميمي أن البلدية قامت خلال الحملة بزراعة أكثر من 1500 شجرة وشجيرة بأنواع مختلفة، وذلك ضمن البرنامج الذي تعمل عليه البلدية طوال العام بهدف زيادة الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة في المحافظة.

وأكد “التميمي” أن الحملة استهدفت أعمال صيانة زراعية دورية وشملت تمديد شبكات ري جديدة واستبدال التالفة منها واستحداث مواقع جديدة لزراعة الزهور، لافتا الى أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية تجاه المجتمع إيماناً منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء في مدن المنطقة لرفع معدل نصيب الفرد منها مؤكداً بأن البلدية مستمرة في استراتيجيتها بزراعة أكبر عدد من الأشجار لتعطي منظر جمالي للمحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق.

وأهاب ناصر التميمي بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وعدم العبث بها لتظل متنفساً وينعم بها الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940 أو حساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.