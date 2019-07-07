تعليم حفر الباطن يعلن عن انطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

انطلق هذا اليوم برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلات الوظائف التعليمية بحضور المساعد للشؤون التعليمية بنات التي رحبت في المشاركان في البرامج التدريبية متطلعة تحقيق الآمال والطموحات التي تواكب رؤية مملكتنا العظيمة رؤية 2030 م .

وقد ذكرت رئيسة قسم التدريب والابتعاث الاستاذة منال بن سعيد بأن عدد البرامج التدريبية 35 برمامجاً تدريبياً و عدد المسجلات في المنصة 1270 متدربة ، وقد قدم مركز التدريب برامج نوعية وفق احتياجات وتخصصات المتدربات حيث كانت الاهتمامات ( 422) متدربة في مناهج وطرق التدريس و ( 221) متدربة في القيادة و ( 390) متدربة في التعليم الالكتروني وتقنيات التعلم .

انطلقت فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة، ودعماً لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم .