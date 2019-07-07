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غرفة حفرالباطن تعلن عن توافر أكثر من 950 وظيفة عبر ملتقى التوظيف الأول لعام 2019

غرفة حفرالباطن تعلن عن توافر أكثر من 950 وظيفة عبر ملتقى التوظيف الأول لعام 2019

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تعليم حفر الباطن يعلن عن انطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

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غرفة حفرالباطن تعلن عن توافر أكثر من 950 وظيفة عبر ملتقى التوظيف الأول لعام 2019

غرفة حفرالباطن تعلن عن توافر أكثر من 950 وظيفة عبر ملتقى التوظيف الأول لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=748406
حفرالباطن ـ عبدالله السعيدي

أعلنت غرفة حفرالباطن عن انطلاق ملتقى التوظيف الأول، وذلك بمشاركة 18 منشأة بعدد 950 فرصة عمل، «فنية وإدارية»، في القطاع الخاص لشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة من الشباب والشابات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية وشهادة المتوسطة، عبر الرابط الإلكتروني ( http://cutt.us/5vw55 )، داعية الشباب إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة.
وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن الأستاذ رفيدان بن دمخ المطيري “أن الغرفة تعمل على تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها لتعزيز تواصلها مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، للمساهمة في إنجاح برامج توطين الوظائف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتطويرها وتمكينها من شغل الوظائف والمهن وخلق فرص العمل التي تحقق طموح الشباب السعودي.
ونوه المطيري، بجهود شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب والشابات السعوديين، موضحا إنها أظهرت حسًا وطنيًا عاليًا وقدرًا كبيرًا من المسؤولية بتجاوبها مع البرامج التدريبية والتأهيلية التي نظمتها الغرفة من أجل تطوير ورفع كفاءة وخبرات الشباب السعودي، وتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب تعزيزًا لسياسة التوطين في سوق العمل”

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