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أمير جازان يُعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

أمير جازان يُعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

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رجال ألمع .. حدائق غناء وشلالات متدفقة تجذب الزوار والمصطافين في عسير

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أمير جازان يُعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

أمير جازان يُعزي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
http://almnatiq.net/?p=748429
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, تعازيه ومواساته لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في وفاة سمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
-رحمها الله-.
وسأل سموه ، اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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