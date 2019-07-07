نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع النقل والطرق المعين بالمنطقة

المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو نائب أمير منطقة جازان المهندس مبارك المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بجازان.

واطلع نائب أمير جازان ، على الخدمات التي تقدمها الوزارة وسبل تطويرها بما يضمن توفير في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع, متمنياً التوفيق له ولزملائه للقيام بالمهام الموكلة إليهم .

وأعرب المهندس مبارك المطوع من جهته، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة وسعادته بلقائه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وكل زملائه من منسوبي النقل بجازان ، على تقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله.