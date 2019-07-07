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انطلاقة مميزة لبرامج التدريب الصيفي في تعليم القصيم

انطلاقة مميزة لبرامج التدريب الصيفي في تعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=748435
المناطق / بريدة

باشر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر صباح اليوم الأحد 4 / 11 / 1440هـ انطلاقة ‫برامج التدريب الصيفي‬ لشاغلي الوظائف التعليمية بمقر إدارة التدريب التربوي في مدينة بريدة وذلك بحضور مدير إدارة التدريب التربوي محمد بن عبدالرحمن الربيش.
حيث وقف الجاسر على برامج التدريب الصيفية في القاعات التدريبية التي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني الصيفي التعليمي للمعلمين والمعلمات، مشيدًا بالدافعية والإيجابية لدى المتدربين والمتدربات وحرصهم على التطوير المهني من خلال الانضمام لبرامج ‫التدريب الصيفي، مؤكدًا بأن هذا البرنامج ما هو إلا استثمار وتطوير للعنصر البشري في المشهد التعليمي، واستغلال وقت الإجازة الصيفية بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مقدمًا شكره وتقديره لمدير ومديرة التدريب التربوي بالإدارة العامة لتعليم القصيم ولكافة المدربين والمدربات، نظير الإعداد الجيد والحضور الفاعل مع انطلاقة برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بما يحقق أهداف برامج التطوير المهني التعليمي.
من جانبه وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) هيفاء بنت إبراهيم اليوسف على سير برامج التدريب الصيفي بمقر إدارة التدريب والابتعاث ببريدة بحضور مديرة التدريب بشرى العنزي، وأشادت اليوسف على التفاعل والجدية من قبل جميع المتدربات وحرصهن على الاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة التدريب والابتعاث في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم “بنين،بنات” اعتمدت 166 برنامجًا تدريبيًا تستهدف فيه ما يزيد عن 4700 متدربًا ومتدربة من مختلف التشكيلات المدرسية، تمتد لمدة أربعة أسابيع .
وقد خصص 99 برنامجًا تدريبيًا منوعًا لـ 2680متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية في قطاع البنين، سيتولى تنفيذها 33 مدربًا من خلال أربع مقرات تدريبية تسهيلاً للمتدربين، تتمثل بمقر إدارة التدريب التربوي ومكاتب التعليم في شمال وجنوب بريدة وقصيباء.
فيما خصص 67 برنامجًا تدريبيًا لـ 2088 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية في قطاع البنات سيتولى تقديمها 26 مدربة بمقر إدارة التدريب التربوي.

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