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مدير تعليم عنيزة يدشن برنامج التدريب الصيفي ويلتقي المدربين والمتدربين

مدير تعليم عنيزة يدشن برنامج التدريب الصيفي ويلتقي المدربين والمتدربين

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مدير تعليم عنيزة يدشن برنامج التدريب الصيفي ويلتقي المدربين والمتدربين

مدير تعليم عنيزة يدشن برنامج التدريب الصيفي ويلتقي المدربين والمتدربين
http://almnatiq.net/?p=748439
المناطق - عنيزة

دشن سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، صباح اليوم الأحد، بمدرسة الشيخ ابن سعدي، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ”، التي تقيمها الإدارة ممثلة بقسم التدريب والابتعاث في عدة مراكز ويستفيد منها أكثر من 4000 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك من خلال 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا منها 83 للبنين، و71 برنامجا للبنات، التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم.

وتجول سعادته على القاعات التدريبية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقى المدربين والمتدربين وشكرهم على حرصهم وتفانيهم واستمع لملاحظاتهم، حيث رافقه خلال الجولة مساعد مدير التعليم لشؤون البنين عبدالله القرزعي، وكان في استقبالهم رئيس قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة الأستاذ عبدالله بن ناصر الجطيلي.

وثمن مدير تعليم عنيزة الدور الهام لبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وحرصهم على التعلم والتطور خلال الإجازة الصيفية، وتنوع المجالات التدريبية التطويرية التي ستسهم في تطور الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، متمنيا أن تعود الفائدة على المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، مقدما جزيل شكره لقسم التدريب والابتعاث على جهود منسوبيه المبذولة لتجهيز البرنامج وتهيئة كافة الاستعدادات من أجل بيئة تدريبية مناسبة.

هذا ويستمر برنامج التدريب الصيفي، الذي انطلق تحت شعار “التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك”، لمدة أربعة أسابيع حتى يوم 29/11/ 1440 هـ، وذلك في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى “أ”، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات.

وشهدت برامج التدريب إقبالا من المعلمين والمعلمات، وجاء في مقدمة البرامج الأكثر إقبالًا: “مناهج وطرق التدريس والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والقيادة، والموهبة والإبداع، والأمن السيبراني، والطفولة المبكرة، واللغة الإنجليزية، والجودة والقياس، والتخطيط، وتعليم الراشدين، والتوجيه والإرشاد، وتعديل السلوك”، بالإضافة إلى برنامج رياض الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وبرنامج للصفوف الأولية عن مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، كما تشمل البرامج التدريبية برنامج طفولة آمنة، والعديد من البرامج المتنوعة التي ستنعكس على الميدان التعليمي بإذن الله.

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