عبر” 30″ برنامجاً على مدى شهر… تعليم حفر الباطن يبدأ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للمعلمين

الدمام - عبدالله السعيدي

انطلقت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية التدريب والابتعاث بنين بـ تعليم حفرالباطن بحضور سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر الظفيري ومدير مركز التدريب والابتعاث الأستاذ رافع بن رسن العنزي وسط حضور 92 معلمًا توزعوا على 8 دورات أقيمت هذا اليوم مع انطلاقة البرنامج

وأوضح رئيس قسم التدريب والابتعاث الاستاذ رافع بن رسن العنزي أن البرامج تهدف لتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية والتعليمية، و أن عدد من تم تسجيلهم في البرامج التدريبية الصيفية بلغ”740″معلمًا. حيث تم تجهيز مقرات التدريب وعدد “7” قاعات تدريبية في مركز التدريب والابتعاث وقاعة التدريب في نادي الحي الملحق بمتوسطة سلمان الفارسي بالقيصومة فيما بلغ عدد المدربين المشاركين في البرامج التدريبية (21 ) مدرباً, منوها على اكتمال الاستعدادات لانطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ( 2019) حيث انطلقت البرامج صباح اليوم وتستمر لمدة شهر بمشيئة الله .

ودعا العنزي ” الزملاء ممن يرغبون في الالتحاق بالدورات التدريبية زيارة مركز التدريب مع انطلاق الدورة التي يرغبون في الالتحاق بها وسنسعى لإلحاقهم بها لتحقيق الاستفادة القصوى مشدداً على وجود إمكانية لإلحاق من يرغب في الدورات وفق ضوابط الالتحاق بالدورات التدريبية.