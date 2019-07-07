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40 معلما بالحلقات يختتمون دورة مهارات تعليم القرآن

40 معلما بالحلقات يختتمون دورة مهارات تعليم القرآن
http://almnatiq.net/?p=748464
المناطق - جدة

اختتمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة (دورة مهارات تعليم القرآن الكريم ) والتي استفاد منها 40 معلماً بالحلقات يمثلون المجمعات القرآنية المسائية ومراكز إشراف الشمال والوسط، والشرق.
الدورة والتي نظمها قسم التدريب والتطوير بإدارة تنمية الموارد البشرية بخيركم وقدمها الأستاذ عبدالعزيز بنان تهدف لتطوير معلمي الحلقات مما يعود بالنفع على الميدان التعليمي والتربوي بالمساجد ، ويزيد من اتقان الطلاب في كل من الحفظ والتجويد وتحسين التلاوة.
وأبان مدير عام خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني أن المعلم هو محور العملية التعليمية ، والعمود الفقري لعمل جمعية خيركم مما يجعله أولى اهتماماتها ، وتدعم كل ما يسانده في ايصال رسالته السامية بتعليم فلذات الأكباد كتاب الله ليكونوا من أهل الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه).
هذا وتقيم خيركم على مدى العام العديد من الدورات المتخصصة لمعلمي ومعلمات حلقات ودور القرآن الكريم لرفع كفاءتهم واطلاعهم على التجارب الناجحة في المجال ذاته.

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