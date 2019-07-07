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مدير “تعليم الجوف” يدشن برامج التدريب الصيفي

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مدير “تعليم الجوف” يدشن برامج التدريب الصيفي

مدير “تعليم الجوف” يدشن برامج التدريب الصيفي
http://almnatiq.net/?p=748473
المناطق - الجوف

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف خلال كلمته التي ألقاها في تدشينه لبرامج التدريب الصيفي لمنطقة الجوف للعام الدراسي 1439 – 1440هـ في مركز التدريب الشمالي على أن هذه الدورات والبرامج تعتبر فرصة لزيادة النمو المهني واكتساب الخبرات وتنمية المهارات والاطلاع على كل ما هو جديد في ظل الانفجار المعرفي والثورة الصناعية.
وتأمل الغامدي أن تنعكس هذه البرامج ايجاباً على المعلم داخل الصف وتجويد نواتج التعليم والتأثير داخل الميدان التعليمي، وأضاف نتطلع بتعليم الجوف أن نقدم برامج تعليمية ترضي طموح المتدرب بما ينعكس عليهم وعلى الطلاب، وبما يحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها المستقبلية.
من جانبه قال مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أن المعلمين والمعلمات استفادوا من خبرات 59 مدرب و 50 مدربة لحزمة برامج متنوعة عددها 94 للبنين و 85 للبنات، ، في 5 مراكز للتدريب بنين تحوي 24 قاعة و6 مراكز للبنات في 28 قاعة تدريبية، والمستفيدين من البرامج الصيفية 1629 متدرب و1941 متدربة.
ومن جانب آخر، زارت مساعدة المدير للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع مركز التدريب والابتعاث “بنات” ومشاهدة انطلاقة برامج التدريب الصيفي في اسبوعه الأول، متأملة أن تحقق البرامج أهدافها المأمولة في رفع مستوى الأداء المهني لشاغلات الوظائف التعليمية وتحسين الكفاءة فيما يضمن جودة المخرج التعليمي.
فيما بينت مديرة إدارة التدريب والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن الإدارة حققت جميع الاستعدادات البيئية والمكانية لضمان تنفيذ البرامج ببيئة تناسب الجميع وكذلك تجهيز جميع القاعات بأجهزة عرض حديثة متكاملة لاستقبال جميع المتدربات في القطاعات المختلفة .

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