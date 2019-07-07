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في أقل من شهر.. ريال مدريد يستعيد “أموال هازارد”

في أقل من شهر.. ريال مدريد يستعيد “أموال هازارد”
http://almnatiq.net/?p=748477
المناطق - وكالات

بعد 27 يوما على إتمام صفقة انضمام النجم إيدن هازارد إلى ريال مدريد، نجحت إدارة النادي الإسباني في استعادة أموال قيمة اللاعب البلجيكي.

وأعلن ريال مدريد في 7 يونيو الماضي، التعاقد مع هازارد قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو .

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن مسؤولي النادي الملكي وجدوا أنفسهم مضطرين لبيع عدد من اللاعبين لإعادة أموال صفقة هازارد إلى خزينة النادي الإسباني.

ويجري ريال مدريد عددا من التغييرات على تشكيلة الفريق، بطلب من المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان.

وقام ريال مدريد ببيع العديد من لاعبيه للحصول على نفقات لتدعيم صفقاته الجديدة، والتي بدأها بانتقال ماركوس يورنتي إلى أتلتيكو مدريد بقيمة 30 مليون يورو، ورحيل راؤول دي توماس إلى بنفيكا بقيمة 20 مليون يورو.

وتوصل بيريز لاتفاق مع تشليسي لبيع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بقيمة 45 مليون يورو، وهذا يعني أن النادي الملكي استطاع جمع 100 مليون يورو وهي القيمة الأساسية في صفقة النجم هازارد.

وطبقا للصحيفة الإسبانية فقد “نجح المرينغي في تعويض قيمة هازارد خلال 27 يوما فقط، وتحديدا منذ 7 يونيو حتى 3 يوليو، وهو موعد إعلان مغادرة دي توماس”.

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