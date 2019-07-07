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المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول

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المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول

المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول
http://almnatiq.net/?p=748480
المناطق-الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات:
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج
– انتاج حيواني
وذلك من خلال الرابط التالي:
‏https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply/

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

المميزات :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5500 و 7500 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

– يعتمد التدريب على تطوير اللغة الانجليزية

الشروط :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– أن يكون عمره بين 18 و 22 سنة
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول

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