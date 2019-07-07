المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول

المناطق-الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات:

– انتاج غذائي

– صيانة معدات إنتاج

– انتاج حيواني

وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply/

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

المميزات :-

– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5500 و 7500 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

– يعتمد التدريب على تطوير اللغة الانجليزية

الشروط :-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

– أن يكون عمره بين 18 و 22 سنة

– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية

– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول