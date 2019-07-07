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نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم

نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم

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نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم

نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم
http://almnatiq.net/?p=748503

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته للشيخ حسين بن سلمان اليحيوي وأفراد أٍسرته في وفاة والدهم الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي شيخ شمل قبائل آل يحي بمحافظة الداير الذي توفي اثر معاناته مع المرض.
وعبّر سمو نائب منطقة أمير جازان خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لمحافظة الدائر بني مالك عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد ، منوهاً بالجهود والخدمات التي قدمها خدمة للدين ثم الملك والوطن , سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر أبناء وذوو الفقيد وأفراد أسرته ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه.
حضر العزاء محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل بالمحافظة.

 

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