جازان - فضة عطيف

رعى سعادة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ختام مبادرة سجلني2 لتسجيل خريجي الثانوية العامة بالمحافظة للعام الثاني على التوالي مساء اليوم الخميس بساحه الملك سلمان للإحتفالات والتي نفذها مجلس شباب محافظة العارضه بحضور شركاء المبادرة.

وعبّر بن منيخر عن سعادته بمثل هذه المبادرات النوعية الطموحة مواكبة لرؤية المملكة العظيمة وايماناً بقدرات الشباب واستثماراً للطاقات المُلهمة، وتلامس احتياجات المجتمع وتسهم في رفع كفاءتهم وقدراتهم الذهنية، وتعزز ثقتهم في أنفسهم لتقديم خدمات مجتمعيه تطوعية بكل ثقة واقتدار، مشيداً بأصحاب المبادرة وكل من ساهم في هذه المبادرة حتى أينعت وآتت ثمارها المباركة.

​ووجّه محافظ العارضة شكره لشباب وشابات العارضة المشاركين في برنامج المبادرة لحرصهم على تقديم ما ينفع لطلاب المرحلة الثانوية واكسابهم المعرفة والخبرات اللازمة عبر اللقاءات والورش العلمية التي يحتاجونها ورفع الوعي الثقافي للمقبلين على المراحل الجامعية، كما حث طلاب المرحلة الثانوية على مواصلة العلم ونيل أعلى درجاته لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم وقيادتهم.

وبدات فعاليات الحفل بأيات من القرآن الكريم

ثم ألقى قائد المبادرة المهندس بندر واصلي كلمته قال فيها بأن فكره المبادرة انبثقت من منطلق حاجة ماسة وضرورة ملحة تمثلت في ضعف الشبكه في المحافظة والمناطق الحدودية وتلبية لاحتياج شريحة واسعة من الشباب والشابات الذين يحتاجون للتوجية والأرشاد في بداية حياتهم الجامعية والمضي قدما لاهدافهم ومساراتهم الجامعية والعملية.

وأضاف بأن فريق مبادرة سجلني عملوا على خدمة هذا الاحتياج بتعاون مثمر مع مختلف الجهات في المحافظة تحت غطاء مباشر مشكور من محافظة العارضة و تحققت بحمدالله أهداف ملموسة ونتائج طيبة بالنسبة لسجلني في نسختها الأولى وتضاعف بشكل ملحوظ في سجلني2

الذي جاء بمواكبة اكبر واستعداد اعظم وتكاتف مضاعف من قبل شباب يعملون وفريق متعاون ومحافظة ترعى وتدعم وتساهم وشركاء فاعلون مثمرون ومتواصلين، الامر الذي أحدث نقلة اخرى لهذه المبادرة التي تبنى على اكتاف الشباب لتكون من الشباب الى الشباب وختم بقوله نحن في سجلني

نقول لشباب العارضة كلنا معكم.

ثم شاهد الحضور فديو يحكي المراحل اللتي مرت بها المبادرة وعرض لابرز اللقاءات والورش العلمية التي قدمها الأكاديمين للطلاب، والتغطيات الاعلامية التي صاحبت المبادرة وكذلك عرض الاحصاءايات لعدد المستفيدين من خدمات التسجيل والأرشاد الأكاديمي والورش واللقاءات العلمية وهي ١٨٢٩ مستفيد ، وكذلك عدد المحافظات المجاورة التي استفادت من المبادرة ، وفي نهاية الحفل كرم محافظ العارضة جميع المشاركين والجهات الراعية والداعمة لبرامج وأنشطة المبادرة والتقطت الصور التذكارية.