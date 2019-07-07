الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب

جازان - فضة عطيف

أصدر معالي مدير جامعة جازان أ. د. مرعي القحطاني قرارًا بتكليف الدكتور علي بن حسن الفيفي مشرفاً على وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية إضافة لمهام عمله الحالي.

ورفع الدكتور “الفيفي” شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د سلطان الحازمي على ثقتهم. سائلاً الله أن يمنحه العون والتوفيق لتحقيق ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة أبناء الجامعة ومنسوبيها.

والدكتور “الفيفي ” حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة واللغويات من المملكة المتحدة وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، ويعمل حالياً وكيلاً لعمادة البحث العلمي بجامعة جازان