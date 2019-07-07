احدث الأخبار

الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب
منطقة جازان
 بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم
منطقة جازان
 زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
أبرز المواد
 مصر.. المؤبد والمشدد 15 عاماً لمدانين بالتخابر مع إيران
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي المشايخ والنواب وعدداً من أهالي المنطقة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج
أبرز المواد
 “الطاقة الذرية” بصدد إعداد تقرير حول مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني
أبرز المواد
 مخاوف من “الزلزال الكبير” في ولاية كاليفورنيا
أبرز المواد
 المعهد التقني للألبان والأغذية يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول
منطقة الرياض
 في أقل من شهر.. ريال مدريد يستعيد “أموال هازارد”
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يدشن برامج التدريب الصيفي
منطقة الجوف
الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب

الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب

منطقة جازان
بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030

بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم

نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم

منطقة جازان
زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

أبرز المواد

الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب

الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب
http://almnatiq.net/?p=748510
جازان - فضة عطيف

أصدر معالي مدير جامعة جازان أ. د. مرعي القحطاني قرارًا بتكليف الدكتور علي بن حسن الفيفي مشرفاً على وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية إضافة لمهام عمله الحالي.

ورفع الدكتور “الفيفي” شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د سلطان الحازمي على ثقتهم. سائلاً الله أن يمنحه العون والتوفيق لتحقيق ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة أبناء الجامعة ومنسوبيها.

والدكتور “الفيفي ” حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة واللغويات من المملكة المتحدة وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، ويعمل حالياً وكيلاً لعمادة البحث العلمي بجامعة جازان

روابط ذات صلة

بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030

بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030
نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم

نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع النقل والطرق المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع النقل والطرق المعين بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*