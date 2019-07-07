احدث الأخبار

المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها
أبرز المواد
 قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات
منطقة مكة المكرمة
 بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ
منطقة جازان
 إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب
منطقة جازان
 فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 أجهزة التكييف.. تحذيرات من المخاطر ونصائح للوقاية من الأضرار
أبرز المواد
 وصول أول رحلة حج من جمهورية إندونيسيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة
أبرز المواد
 بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة هذا العام
أبرز المواد
 الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب
منطقة جازان
 بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم
منطقة جازان
 زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
أبرز المواد
المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

أبرز المواد
قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات

قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات

منطقة مكة المكرمة
بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ

بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ

منطقة جازان
إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب

إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب

منطقة جازان

وصول أول رحلة حج من جمهورية إندونيسيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة

وصول أول رحلة حج من جمهورية إندونيسيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة
http://almnatiq.net/?p=748525
المناطق - واس

وصلت مساء اليوم أول رحلة حج من حجاج جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ , ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي دشنت اليوم في مطار جاكرتا الدولي .
وفور وصول الحجاج إلى الصالة المعدة كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي الغامدي وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل .
وقُدمت للحجاج الإندونيسيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات, إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم أثناء مرورهم بالصالة المخصصة لحجاج المبادرة باتجاه الحافلات التي كانت بانتظارهم لنقلهم إلى مقار سكنهم واستلام أمتعتهم فيها .
والتقت ” واس” بسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل الذي رفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم .
وعن مبادرة طريقة مكة قال السفير أغرس أبي جبريل : إنها إحدى المبادرات الرائدة المتميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة .
من جانبه أشاد رئيس مكتب حجاج إندونيسيا بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أرشد هداية ، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في خدمة الحجاج والمعتمرين ، معتبرًا مبادرة طريق مكة التي استفاد منها قرابة السبعين ألف حاج من حجاج جمهورية إندونيسيا خير دليل على ذلك فقد وفرت الجهد والتعب وأبعدت عناء السفر عن حجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .
من جهتها قالت الحاجة بدرية عبدالمنان : إن المسلمين في جميع أنحاء العالم يثنون على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وغير مستغرب إطلاق مبادرة طريق مكة التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي جدًا والحرص على إيصالنا عبر الحافلات التي بانتظارنا والمريحة إلى مقر إقامتنا ، مشيدًة بحسن استقبال جميع المسئولين في المطار بالورود والهدايا والابتسامة على محياهم ، فالشكر كل الشكر لقادة وشعب هذا البلاد المباركة .

روابط ذات صلة

المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها
فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم
أجهزة التكييف.. تحذيرات من المخاطر ونصائح للوقاية من الأضرار

أجهزة التكييف.. تحذيرات من المخاطر ونصائح للوقاية من الأضرار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*