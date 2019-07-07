أجهزة التكييف.. تحذيرات من المخاطر ونصائح للوقاية من الأضرار

المناطق - إسلام داوود

لا شك أن أجهزة التكييف صارت شيئا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه داخل المنازل أو المؤسسات خاصة مع درجات الحرارة القياسية التي يتم تسجيلها خلال فصل الصيف وتزيد في كثير من الأحيان عن الـ50 درجة مئوية.

ومع ذلك تتبقى أجهزة التكييف واحدة من الأجهزة الكهربائية الخطرة، على صحة الإنسان والتي قد تتسبب في تعرضه للكثير من الأمراض، وربما الوفاة في بعض الحالات، على غرار ما حدث في حي الفيصلية بالرياض.

وشهد حي الفيصلية بالرياض، أمس الجمعة، حادثاً مأساوياً، راحت ضحيته عائلة بأكملها اختناقاً، بسبب انفجار مكيف، أثناء نومهم.

وأدى انفجار “كمبروسر” مكيف إلى وفاة مواطن وزوجته وأبنائه الثلاثة أثناء نومهم بمنزلهم، وحاولت إسعاف الوالد دون جدوى، بينما أعلنت عن وفاة الزوجة والأبناء الثلاثة بحالة اختناق، جراء الحادث.

وللوقاية من المخاطر التي قد تمثلها أجهزة التكييف على حياة الإنسان نصح الخبراء، بضرورة الصيانة الدورية لأجهزة التكييف من قبل الشركات والجهات المختصة، وتغيير أجهزة التكييف بعد مرور فترة من الزمن حيث تزيد فرص تعرضه للعطب مع طول فترة تشغيله واستعماله.

وفي السطور التالية نرصد عدد من أبرز النصائح للوقاية من مخاطر أجهزة التكييف

صيانة دورية:

الصيانة الدورية أمر لا مفر منه لتجنب الآثار الجانبية له على صحتك، وينصح أن تكون الصيانة على يد شركات متخصصة في العناية بأجهزة التبريد، وكذا استخدم مطهر في التكييف لأنه يجعل الهواء أنظف، لذا فهو يستخدم في غرف العمليات للتخلص من البكتيريا، كما أن استخدم الفلاتر أو المرشحات يساعد في منع انتشار الغبار في أنحاء الغرفة، وتنظيفها لتضمن جودتها لمدة أطول

جهاز ترطيب الجو:

جهاز ترطيب الجو، يقوم بتوزيع الهواء الرطب في جميع أنحاء الغرفة، وبهذا يساعدك على التخلص من جفاف الجلد

التهوية الطبيعية:

التهوية الطبيعية من الأمور الضرورية للحفاظ على صحة الإنسان، لذا من الواجب تعريض الغرف المكيفة للتهوية الطبيعية بين حين وآخر بانتظام.

حرارة ورطوبة مناسبة:

وللحفاظ على أجهزة التكييف للعمل لمدة أطول وكذا الوقاية من أمراض البرد والجهاز التنفسي وغيره، يجب حفظ درجة حرارة الغرفة في مستوى مناسب بين الـ23 والـ27 درجة مئوية، وكذا معدل الرطوبة بين 60-70 %، وذلك للتقليل من الصدمة التي يتلقاها الجسد عند خروجه في الأماكن المفتوحة خلال أوقات الحر الشديد.