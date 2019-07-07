إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب

جازان - فضة عطيف

قالت الصحة في جازان بأن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح بفضل الله في إنهاء معاناة طفل من ثقب كبير بين الأذينين في القلب وذلك بعد إجراء عملية جراحية ناجحة من دون حدوث مضاعفات ولله الحمد ، حيث كان الطفل يشكو من صعوبة التنفس والتهابات رئوية متكررة إضافة إلى بعض الأعراض الاخرى , وبعد تقييم الحالة وإجراء الكشف الطبي على الطفل والفحوصات الإشعاعية اللازمة تبين وجود ثقب كبير بين الأذينين في قلب الطفل ، حيث تقرر إجراء التدخل الجراحي لإنهاء معاناة الطفل وذلك من خلال عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في جراحة الأطفال بصحة جازان ، وقد أستغرقت ” 4 ” ساعات , تم من خلالها إنسداد الثقب الذي كان يتواجد بين الأذينين بقلب الطفل وتكللت بالنجاح ولله الحمد , وبعد المتابعة بأقسام التنويم وخضوعه للرعاية الطبية اللازمة غادر الطفل المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد .