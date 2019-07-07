بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ

جازان - فضة عطيف

في اطار البرنامج المعد من المجلس البلدي بقوز الجعافرة للجولات الميدانية التفقدية للوقف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم ومشكلاتهم ودراسة الحلول الممكنة بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية قام رئيس واعضاء المجلس صباح اليوم الاحد ١٤٤٠/١١/٣ بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية الجاري تنفيذها في عدة مواقع شملت الجولة :-

* السوق الشعبي ٠

* المسلخ النموذجي ٠

* مشروع الواجهة البحرية ٠

* مشروع السفلته الجاري تنفيذه في قرى [ الهدوي الشمالي – زربه – البطيح – العواجمة – وجه الحسن ] ٠

وخلال الجولة استمع رئيس المجلس ومرافقوه لشرح مفصل من رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس / أحمد بن محمد الاحوس عن المشاريع المقدمة والمشاريع التي تحت التنفيذ وكذلك المشاريع والخطط الآنية والمستقبلية ومنها مشروع الواجهة البحرية ومشروع تحسين وتجميل مداخل المركز واستكمال أعمال السفلتة في عدد من القرى التابعة للمركز .

وفي نهاية الجولة اكد رئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة الاستاذ / عبده بن حسن مشني جعفري بتكثيف الجهود ومتابعة إنجاز المشاريع المتوقفة واستكمالها ودراسة الآليات المناسبة والكفيلة لتحقيق ذلك لما تشكله هذه المشاريع من أهمية في خدمة المركز وأبناء القرى وتقدم رئيس المجلس بوافر الشكر والتقدير والامتنان للجميع على استجابتهم للدعوة ومشاركتهم في الجولة رغم حرارة الاجواء مؤكداً أن الهدف من الجولة هو الاستفادة من مقترحات وملاحظات المواطنين ونقلها للبلدية عبر جسور التواصل وتمنى أن تعكس الجولة انطباعا حسناً عند الجميع وان تسهم في تلبية احتياجات وطلبات وامال الاهالي وكذلك تحقيق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في تقديم الخدمات للمواطنين متمنيا للجميع مزيدا من النجاح والتوفيق والتميز والإبداع .