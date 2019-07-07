احدث الأخبار

قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات
منطقة مكة المكرمة
 بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ
منطقة جازان
 إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب
منطقة جازان
 فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 أجهزة التكييف.. تحذيرات من المخاطر ونصائح للوقاية من الأضرار
أبرز المواد
 وصول أول رحلة حج من جمهورية إندونيسيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة
أبرز المواد
 بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة هذا العام
أبرز المواد
 الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب
منطقة جازان
 بن منيخر : سجلني2 مبادرة نوعية طموحة تواكب رؤية المملكة 2‪030
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ سلمان اليحيوي في وفاة والدهم
منطقة جازان
 زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
أبرز المواد
 مصر.. المؤبد والمشدد 15 عاماً لمدانين بالتخابر مع إيران
أبرز المواد
قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات

قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات

منطقة مكة المكرمة
بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ

بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ

منطقة جازان
إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب

إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب

منطقة جازان
فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

أبرز المواد

قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات

قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات
http://almnatiq.net/?p=748540
مكة - مبارك الدوسري

طبق أكثر من 100 قائداً كشفياً أعمال المسح الميداني اليوم وأمس في مشعري منى وعرفات ضمن برامج الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية المشاركة في حج هذا العام 1440هـ ، استعدادا لمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية.

وأوضح المشرف على الدورة القائد الكشفي هاني معتوق جان أن عملية المسح التي يتم تدريب قادة الوحدات عليها تعتمد على جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات في المشعرين، والتعرف على معالمهما حتى يتمكنوا أثناء موسم الحج من القيام بعملية إرشاد الحجاج التائهين.

 وبين أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة الإعداد والتجهيز التي حيث يتم فيها تجهيز الخطة ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح من الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة، والمرحلة الثانية مرحلة المسح حيث تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية ومن ثم تقييم هذه البيانات ومطابقتها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة, ثم تدخل البيانات في الحاسب، والمرحلة الثالثة مرحلة إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة .

روابط ذات صلة

بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة هذا العام

بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة هذا العام
40 معلما بالحلقات يختتمون دورة مهارات تعليم القرآن

40 معلما بالحلقات يختتمون دورة مهارات تعليم القرآن
المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال

المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*