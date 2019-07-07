قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات

مكة - مبارك الدوسري

طبق أكثر من 100 قائداً كشفياً أعمال المسح الميداني اليوم وأمس في مشعري منى وعرفات ضمن برامج الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية المشاركة في حج هذا العام 1440هـ ، استعدادا لمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية.

وأوضح المشرف على الدورة القائد الكشفي هاني معتوق جان أن عملية المسح التي يتم تدريب قادة الوحدات عليها تعتمد على جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات في المشعرين، والتعرف على معالمهما حتى يتمكنوا أثناء موسم الحج من القيام بعملية إرشاد الحجاج التائهين.

وبين أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة الإعداد والتجهيز التي حيث يتم فيها تجهيز الخطة ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح من الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة، والمرحلة الثانية مرحلة المسح حيث تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية ومن ثم تقييم هذه البيانات ومطابقتها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة, ثم تدخل البيانات في الحاسب، والمرحلة الثالثة مرحلة إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة .