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المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

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المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها
http://almnatiq.net/?p=748546
المناطق - متابعات

نشرت دارة الملك عبدالعزيز نص بلاغ أصدرته حكومة المملكة في عام 1373هـ- 1954م بمنع الطائرات التي تهبط بالمطارات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المرور بأجواء المملكة.

وتضمّن البلاغ تحذيراً موجهاً للطائرات التي تخالف هذا الأمر بأن المملكة بما لديها من وسائل ستجبر هذه الطائرات المخالفة على الهبوط، وستكون عرضة للمصادرة، وفي حال رفضها النزول ستضطر المملكة لإسقاطها. وأوضح البلاغ، الذي نُشر حينها في الجريدة الرسمية للدولة (أم القرى)، أن المملكة، من منطلق حقها في السيادة على أراضيها، فإنها تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور فوق الأجواء السعودية.

 

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