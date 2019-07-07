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قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
http://almnatiq.net/?p=748555
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت اليوم الأحد 1440/11/4هـ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (3) شياول و( 3 ) بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك .

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