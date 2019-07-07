أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت اليوم الأحد 1440/11/4هـ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (3) شياول و( 3 ) بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك .
قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت اليوم الأحد 1440/11/4هـ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (3) شياول و( 3 ) بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.
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