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مدني ميسان : غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار

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مدني ميسان : غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار

مدني ميسان : غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار
http://almnatiq.net/?p=748561
المناطق - ميسان

باشر مدني ميسان بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار بمركز  السحن بني سعد .
وحسب نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً عن غرق شخص في مستنقع مائي وعلى الفور جرى نقل فرق الإنقاذ المائي الى الموقع وبالبحث من قبل الغواصين وفرق الانقاذ وجد شخص بقاع المستنقع الذي تبلغ تبلغ ابعاده ٦٠*١٥ م حيث جرى انتشاله من قبل الغواصين وتبين انه متوفى وهو في العقد الثاني من العمر ومجهول الهوية .
وأهاب القرني بالجميع توخي الحذر عند السباحة وعدم السباحة في المستنقعات المائية وشدد على عدم السباحة بشكل فردي وكذلك استخدام وسائل السلامة الفردية .

 

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