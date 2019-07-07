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بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

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بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي
http://almnatiq.net/?p=748570
المناطق - وكالات

أعلنت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي للمطار بعد سقوط قدائف داخله. كما أفادت سلطات المطار بتغيير مسار رحلة جوية قادمة من تونس كان من المفترض أن تهبط في مطار معيتيقة.

وذكرت سلطات المطار على صفحته في فيسبوك “توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر”.

وفجر الخميس الماضي، استؤنفت حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس بعدما توقفت لبضع ساعات إثر تعرضه لقصف جوي من قبل الجيش الليبي، ولم يوقع خسائر بشرية.

وقال مصدر في المطار إن حركة الملاحة استؤنفت بعدما توقفت مساء الأربعاء إثر الغارة.

من جهته، أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، أن الغارة التي شنّتها قواته أدت إلى تدمير غرفة التحكّم الرئيسية بالطائرات المسيّرة في المطار.

وكتب المسماري على فيسبوك “قواتنا الجوية تدمر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية”.

وكانت قوّات الجيش الليبي، أعلنت، الأحد، تدمير طائرة تركيّة مسيّرة في مطار معيتيقة، هي الرابعة التي يعلن تدميرها منذ بداية الاشتباكات جنوب طرابلس.

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