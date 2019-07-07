احدث الأخبار

بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات
أبرز المواد
 بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي
أبرز المواد
 مدني ميسان : غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار
منطقة مكة المكرمة
 المطيري يهنئ العشي والعنبر لإجتيازهما دورة بباكستان
مجتمع المناطق
 قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
أبرز المواد
 فيديو يوثق أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد الملك سعود
أبرز المواد
 المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها
أبرز المواد
 قادة الكشافة يتدربون على المسح الميداني لمشعري منى وعرفات
منطقة مكة المكرمة
 بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ
منطقة جازان
 إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب
منطقة جازان
 فرنسا تحث إيران: تراجعوا عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 أجهزة التكييف.. تحذيرات من المخاطر ونصائح للوقاية من الأضرار
أبرز المواد
بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات

بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات

أبرز المواد
بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

أبرز المواد
مدني ميسان : غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار

مدني ميسان : غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار

منطقة مكة المكرمة
المطيري يهنئ العشي والعنبر لإجتيازهما دورة بباكستان

المطيري يهنئ العشي والعنبر لإجتيازهما دورة بباكستان

مجتمع المناطق

بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات

بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات
http://almnatiq.net/?p=748573
المناطق - وكالات

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

وكتب بومبيو على تويتر أنّ “التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات.. على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب إن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم”.

وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحدٍّ أكبر للجهود الأميركية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأعلنت إيران أنها ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من السقف الذي نص عليه اتفاقها النووي مع القوى العالمية، ما يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مسؤولون إيرانيون في مؤتمر صحافي، إن المستوى الجديد سيتم الوصول إليه في وقت لاحق الأحد، دون تحديد النسبة المئوية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحافي الأحد “المستوى الجديد سيعتمد على احتياجاتنا. سنتجاوز اليوم مستوى التخصيب المسموح به، وهو 3.67%”.

وتحدث المسؤولون بأن الخطوات التي اتخذت مؤخراً لا تغلق الباب أمام الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق.

وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن “الفرصة ستكون متاحة للدبلوماسية”.

روابط ذات صلة

بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي

بعد سقوط قذائف .. إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي
قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
فيديو يوثق أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد الملك سعود

فيديو يوثق أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد الملك سعود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*