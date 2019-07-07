اليونان.. زعيم الحزب الحاكم يقر بالهزيمة في الانتخابات

المناطق - وكالات

أقر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية لبلاده وقال إنه اتصل هاتفيا بزعيم المعارضة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته بفوزه في الانتخابات.

بعد فرز أكثر من نصف الأصوات أظهرت النتائج الرسمية فوز حزب ميتسوتاكيس، الديمقراطية الجديدة، في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد بحصوله على 39.7 بالمائة من الأصوات مقابل 31.5 بالمائة لحزب حزب سيريزا الذي يقوده تسيبراس.

ومن المرجح أن تمنح نتائج الانتخابات ميتسوتاكيس أغلبية برلمانية مريحة.

وفي كلمة ألقاها في وسط أثينا مساء الأحد، قال تسيبراس “لقد اختار المواطنون.. نحن نحترم نتائج الانتخابات احتراماً كاملاً”.

وتظهر التقديرات الرسمية للانتخابات التشريعية في اليونان فوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض بنسبة 39.8% من الأصوات مقابل 31.8% لحزب سيريزا الحاكم.

وأظهرت التقديرات اقتراب حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف من الحصول على نسبة 3%، وهي الحد الأدنى لدخول البرلمان.

من جهته، قال مسؤول في حزب الديمقراطية الجديدة المعارض في اليونان، إن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اتصل بزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته على الفوز في الانتخابات العامة التي جرت اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن تسليم السلطة سيجري يوم الاثنين بعد أن يؤدي ميتسوتاكيس اليمين رئيسا جديدا للوزراء.

وقال يانيس ثيودوروبولوس من سنغيولار لوجيك، وهي الشركة المكلفة من وزارة الداخلية اليونانية بجمع نتائج الانتخابات الرسمية، إن التوقعات تظهر فوز حزب الديمقراطية الجديدة بـ158 مقعدًا من أصل 300 مقعد في البرلمان اليوناني، وهو ما سيمكنه من تشكيل حكومة أغلبية دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات.

ويقف دعم الفجر الذهبي عند 2.96%. وإذا تمكن الحزب من الوصول إلى الحد الأدنى ليصبح الحزب السابع في البرلمان، فسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة.