في ثاني أيام العزاء .. وفود دبلوماسية ومواطنين يتوافدون لتقديم العزاء في والدة الأمير سعود بن نايف

جدة - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران شقيق الفقيدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المعزين في الفقيدة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد –رحمها الله-، بقصر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز –رحمه الله- بمحافظة جدة، مساء اليوم (الأحد).

حيث استقبل سموه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن حمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات ومرافقيه، الذين قدموا التعزية في الفقيدة رحمها الله، كما استقبل سموه ممثل أمير دولة الكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، يرافقه الشيخ أحمد بن نواف الجابر الصباح، والشيخ ثامر بن علي صباح السالم، والشيخ عبدالله بن ناصر صباح الأحمد، كما استقبل سموه السيد ضياء الدين بن سعيد بامخرمه سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة، وسعادة القنصل العام اللبناني في جدة السيد علي قرانوح، الذين قدموا التعزية في وفاة الفقيدة، سائلين الله لها المغفرة والرحمة، وأن يجعل مثواها الجنة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما حضر العزاء صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس أمن الدولة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، ومعالي محافظ الهيئة العامة الجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، والفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي والسعادة، وجمع من المواطنين والمقيمين الذين أدوا العزاء في الفقيدة رحمها الله.