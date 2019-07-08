البرازيل تحرز بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها

المناطق - وكالات

توجت البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من مسابقة كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” في كرة القدم بعدما جددت فوزها على البيرو بالفوز عليها 3-1 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية.

وسجل إيفرتون (15) وغابريال جيزوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) أهداف البرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف البيرو.

وبدأت البرازيل في الاستحواذ على الكرة، بحثًا عن تهديد مرمى الخصم، وبالفعل نجح السيلساو في التسجيل من أول فرصة لهم على المرمى، حيث انطلق غابريال جيزوس على الجبهة اليمنى وأرسل عرضية مميزة لإيفرتون الذي كان بدون أي رقابة، وسدد على يمين الحارس جاليسي ويُحرز الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 15.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب بيرو في الدقيقة 41، نظرًا للمس تياجو سيلفا مدافع البرازيل الكرة في منطقة الجزاء.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، إثر تدخل عنيف من الدفاع على إيفرتون مهاجم السيلساو في الدقيقة 87، ونفذها ريتشالستون بنجاح حيث سدد أقصى يسار حارس بيرو، ليُضيف الهدف الثالث لبلاده، ويقتل أحلام بيرو في العودة.

وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.