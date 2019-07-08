وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

وكتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو على حسابه في تويتر أن “التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي الى مزيد من العزلة والعقوبات”.

وأشار بومبيو إلى أن”امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم”.

وهذا أول رد أميركي على ما أعلنته طهران حول تخصيب اليورانيوم. وبعيد ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أن بومبيو سيدلي بتصريح للصحافيين صباح الاثنين بهذا الخصوص.

وأكدت إيران الأحد أنها باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى “خلال ستين يوما”، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبيين في الاتفاق للإيفاء بتعهداتهم.