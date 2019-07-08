احدث الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات
أبرز المواد
 البرازيل تحرز بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها
أبرز المواد
 المسماري: الروح الانهزامية بدت ظاهرة على ميليشيات طرابلس
أبرز المواد
 صواريخ غريان الليبية تفضح علاقة قطر والسراج
أبرز المواد
 هيئة أسترالية تقاضي شركة سامسونغ بسبب هاتفها “المقاوم للماء”
أبرز المواد
 “إنستغرام” تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي عبر تطبيقها
أبرز المواد
 10 أطعمة.. ابتعد عنها بعد الثلاثين
أبرز المواد
 للحد من ارتفاع الإيجارات .. توجه لمصادرة أملاك شركات الإسكان في العاصمة الألمانية
أبرز المواد
 في ثاني أيام العزاء .. وفود دبلوماسية ومواطنين يتوافدون لتقديم العزاء في والدة الأمير سعود بن نايف
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الأديان ببنجلاديش : للحرمين الشريفين مكانة خاصة في نفسي
أبرز المواد
 اليونان.. زعيم الحزب الحاكم يقر بالهزيمة في الانتخابات
أبرز المواد
 وزير الثقافة يلتقي بوزير الخزانة البريطاني
أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات

وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات

أبرز المواد
البرازيل تحرز بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها

البرازيل تحرز بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها

أبرز المواد
المسماري: الروح الانهزامية بدت ظاهرة على ميليشيات طرابلس

المسماري: الروح الانهزامية بدت ظاهرة على ميليشيات طرابلس

أبرز المواد
صواريخ غريان الليبية تفضح علاقة قطر والسراج

صواريخ غريان الليبية تفضح علاقة قطر والسراج

أبرز المواد

وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات

وزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بمزيد من العزلة والعقوبات
http://almnatiq.net/?p=748610
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

وكتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو على حسابه في تويتر أن “التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي الى مزيد من العزلة والعقوبات”.

وأشار بومبيو إلى أن”امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم”.

وهذا أول رد أميركي على ما أعلنته طهران حول تخصيب اليورانيوم. وبعيد ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أن بومبيو سيدلي بتصريح للصحافيين صباح الاثنين بهذا الخصوص.

وأكدت إيران الأحد أنها باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى “خلال ستين يوما”، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبيين في الاتفاق للإيفاء بتعهداتهم.

 

روابط ذات صلة

البرازيل تحرز بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها

البرازيل تحرز بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها
المسماري: الروح الانهزامية بدت ظاهرة على ميليشيات طرابلس

المسماري: الروح الانهزامية بدت ظاهرة على ميليشيات طرابلس
صواريخ غريان الليبية تفضح علاقة قطر والسراج

صواريخ غريان الليبية تفضح علاقة قطر والسراج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*