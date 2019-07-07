صحة الرياض تدعم مستشفى الأفلاج العام بكوادر طبية جديدة

شاجع الدوسري - الرياض :

بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وفي اطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية ، دعمت صحة الرياض مستشفى الأفلاج العام بعدد من الكوادر الطبية من فئة طبيب مقيم ، وكذلك عدد من الاخصائيين .

وتفصيلا أوضحت “صحة الرياض” أنها دعمت مستشفى الأفلاج العام بعدد 3 أطباء من فئة مقيم ، وكذلك اخصائي نساء وولادة .

كما سيصل تباعا أخصائيون في تخصصات العظام ، والمختبر ، والتخدير ، اضافة الى أخصائية نساء وولادة .

من جانبه ثمن مدير مستشفى الافلاج العام د.عبدالعزيز عبدالرحمن القاسم هذا الدعم اللامحدود من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مقدما شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض ، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

يذكر أن مستشفى الافلاج العام قدّم خدماته لأكثر من 96 ألف مراجع من أهالي الافلاج والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك خلال العام المنصرم 2018م, حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 47168 مراجعًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 49450 مراجعًا.

وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 553 عملية جراحية كبرى وصغرى، من ضمنها جراحات اليوم الواحد، كما أجرى قسم المختبر 451316 فحصًا مخبريًا، و25134 فحصًا شعاعيًا.

وبلغ إجمالي حالات الولادة التي تمت في المستشفى خلال عام 2018م 815 حالة، فيما بلغ عدد المنومين 5367 حالة.