اعتماد تشكيل لجان مهرجان الفاكهة الأول بطبرجل الجوف

المناطق - الجوف

شدد محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا لمهرجان الفاكهة الأستاذ عبيد الفليح الحربي، على ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح النسخة الأولى للمهرجان والذي سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان محافظ طبرجل شكل خلال اجتماع عقده في صالة الاجتماعات بالمحافظة، صباح اليوم، اللجان العاملة بمهرجان الفاكهة بطبرجل.

إلى ذلك، قدم محافظ طبرجل شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لموافقتة الكريمة على اقامة مهرجان الفاكهة بطبرجل.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر العلي، ورئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بطبرجل المهندس نادي الشراري ومسؤولي اللجان التنظيمية بالمهرجان.

من جهته، أشاد مدير هيئة السياحة بالمنطقة ياسر العلي بالإهتمام الكبير الذي يوليه الأمير فيصل بن نواف لكافة الأنشطة التي تقام في المنطقة، والدعم اللامحدود الذي يقدمه لإنجاحها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام المنوطة بكل جهة، وأهمية ادارتها وتنفيذها بشكل احترافي ومهني بما يحقق الأهداف المرجوة من المهرجان في دعم المزارعين وتفعيل الجذب السياحي والاستثماري بالمنطقة.

يذكر أن الاجتماع حضره كل من: الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء ورئيس لجنة الثقافة والفنون بطبرجل ومسؤول اللجان المنظمة مبارك الخصي، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بطبرجل، ونائب الأمين العام لمجلس شباب الجوف بطبرجل رئيس اللجنة الاعلامية مساعد حمدان الشراري، وراضي الثريا وعناد الهمط مسؤولي التجهيزات، ومدير أجنحة الدوائر الحكومية سلطان الحصين، وماجد مصبح ومحمد الجميعان وخلف اللحاوي مسؤولي العلاقات العامة بالمهرجان، وسكرتير المهرجان أحمد هليل الشراري.