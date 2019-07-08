ضرب بريطاني في مطار اسطنبول حاول مساعدة مسنة !

ضرب بريطاني في مطار اسطنبول حاول مساعدة مسنة !

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ضرب بريطاني في مطار اسطنبول حاول مساعدة مسنة !

ضرب بريطاني في مطار اسطنبول حاول مساعدة مسنة !
http://almnatiq.net/?p=748625
المناطق - وكالات

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل إهانة المسافرين في المطارات التركية، حيث تعرض مواطن بريطاني للضرب والسُباب من قبل موظف الخطوط التركية، حاول مساعدة سيدة مسنة فقدت تذكرتها. انتشر مقطع «فيديو» على مواقع التواصل يوثق حادثة الضرب للمسافر وإهانته، من قبل موظفي الخطوط التركية.

ففي حين طلبت العجوز مساعدة المسافر البريطاني، بعد تعنت موظفي المطار ورفضهم مساعدتها، سواء في العثور على التذكرة المفقودة أو إعادة طبعها، وفي الوقت الذي تقدم فيه المسافر البريطاني لموظف الخطوط التركية طالبًا بمساعدة السيدة العجوز، دب شجار افتعله موظف بالخطوط التركية مع المسافر البريطاني الذي حاول مساعدة السيدة.

ففي البداية تقدم المواطن البريطاني قائلًا: «أهلًا سيدي.. لدينا هنا سيدة مسنة لا نعلم من هي ولا من أين أتت..»، ليأتي رد الموظف التركي عنيفًا طالبًا منه الخروج من هنا، بحجة أنها «ليست من مسؤوليته تقديم المساعدة إليها». فأعاد المسافر البريطاني السؤال: «أخرج؟؟.. إنت في بث مباشر على فيسبوك»، ليرد الموظف التركي موجهًا له السباب: «تبًا لك..».

ولم يتوقف الموظف التركي عن توجيه السباب فقط بل قام بدفع المسافر بعنف محاولًا إرغامه على وقف التصوير وعلى الخروج من المكان، وهنا طالب البريطاني بقدوم رجال أمن المطار؛ فصرخ الموظف التركي، قائلًا: «ليست مسؤوليتي.. اخرج الآن.. ليس من مسؤوليتي مساعدتها.. «اخرج حالًا من هنا»، ثم قام بإلقاء حقيبته على الأرض، ليرد المسافر البريطاني: «لا تدفعني هكذا لا تدفعني.. أريد رجال الأمن.. تشكر أفندم».

 

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