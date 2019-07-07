قبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في الدفعة الأولى بجامعة الملك خالد

المناطق - عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم الأحد, نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي المقبل 1441هـ، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي للمتقدمين حسب معايير وشروط القبول وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه تم ترشيح أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، مؤكدًا ضرورة دخول جميع المتقدمين على موقع القبول الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، وتأكيد القبول خلال الفترة من 5-11-1440 إلى 7-11-1440هـ، لافتا إلى أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد وعدم رغبته في القبول بالجامعة، وسيتم إتاحة المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانية وفق نسب القبول.

كما أوضح القرني أن القبول بالجامعة يتم وفقًا لنسبة الطالب الموزونة والمؤهلة، وترتيب الطالب لرغباته، مؤكدًا الحرص على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية وبشكل آلي دون تدخل أي عنصر بشري، حيث يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات التي أغلقت في المرحلة الأولى من خلال موقع الجامعة.

وأشار إلى أن الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم للقبول في الدفعة الأولى سيتم ترشيحهم ضمن الدفعة الثانية والتي ستعلن نتائجها يوم 9-11-1440هـ، وسيكون الترشيح بشكل آلي وفق النسب والمقاعد الشاغرة في درجتي البكالوريوس والدبلوم.