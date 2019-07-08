4500 حالة طلاق في شهر تستنفر “الشورى”

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يناقش مجلس الشورى عددا من الموضوعات المهمة في جلساته الثلاث التي ستعقد الأسبوع الجاري (الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء)، وسيكون تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، والدكتور خالد العقيل، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، من أبرز الموضوعات التي ينتظر المجتمع حسما لها. وطبقا لتقرير نشرته “عكاظ”، سجل مؤشر الوزارة في منطقة مكة 711 حالة زواج لسعوديين مقابل 900 حالة طلاق، في حين بلغ عدد عقود النكاح في ذات المنطقة 2596 عقدا، كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 228 حالة طلاق، فيما سجلت محاكم الرياض 722 عقد نكاح لسعوديين مقابل 969 صك طلاق، و2099 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 107 صكوك طلاق.