‏حاجب المسؤول

‏حاجب المسؤول

أبرز المواد
علماء يتوصلون إلى اختراق في المعركة ضد السرطان

علماء يتوصلون إلى اختراق في المعركة ضد السرطان

أبرز المواد
زلزال عنيف يضرب شرق إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

زلزال عنيف يضرب شرق إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

أبرز المواد
4500 حالة طلاق في شهر تستنفر “الشورى”

4500 حالة طلاق في شهر تستنفر “الشورى”

أبرز المواد

علماء يتوصلون إلى اختراق في المعركة ضد السرطان

علماء يتوصلون إلى اختراق في المعركة ضد السرطان
http://almnatiq.net/?p=748639
المناطق - وكالات

توصل علماء في جامعة “سري” البريطانية إلى ما قد يمثل “اختراقا” في المعركة ضد السرطان، حيث اكتشفوا أن سلالة من فيروس البرد الشائع تمكنت من تدمير أورام سرطانية.
وفي تجربة أجرتها الجامعة وشملت مرضى في المراحل المبكرة من السرطان، نجح العلماء في الاستعانة بفيروس “كوكساكي”، وهو سلالة من فيروس البرد الشائع، حيث قاموا بحقنه في مثانات المرضى.
وبعد أسبوع، وجد الباحثون أن فيروس البرد هذا استهدف الخلايا السرطانية بنجاح وتسبب في تدميرها وموتها، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وبحسب مستندات تلخص تجربة طبية نشرت في دورية “أبحاث السرطان السريرية”، فإن المرض اختفى تماما لدى مريض كان يعاني مرض سرطان المثانة، ولم يظهر أي أثر للمرض بعد العلاج المبتكر.
إضافة إلى ذلك، لم يلاحظ وجود أي آثار جانبية لدى أي من المرضى، ناهيك عن أن الخلايا السليمة حول الأورام ظلت كما هي ولم تتأثر بالعلاج الذي استهدف فقط الخلايا السرطانية، مع العلم أن معظم العلاجات المتوافرة لمرضى السرطان حاليا يمكن أن تتسبب في آثار جانبية خطيرة.
وقال البروفيسور هارديف باندا كبير الباحثين في الجامعة تعليقا على التجربة: “إن طريقة العلاج تعمل عن طريق تسخين الورم وتجنيد جميع الخلايا المناعية في المكان المناسب”.

وأوضح هارديف أن النتائج كانت مفاجئة للباحثين، الذين عبروا عن أملهم في أن يؤدي هذا الاختراق الطبي إلى “إحداث ثورة في العلاج” الخاص بالمرض القاتل.
ووصفت مؤسسة خيرية تعنى بمرض سرطان المثانة الدراسة بأنها “مثيرة للغاية”، خصوصا إذا أكدت دراسات أخرى أكبر حجما هذه النتائج.
وقال ألن نايت رئيس مجلس إدارة جمعية العمل لمقاومة سرطان المثانة في بريطانيا إنه “إذا كان من الممكن تأكيد بيانات السلامة والاحتمالات المختلفة ومدى فعالية هذا الإجراء عبر مزيد من الدراسات وتجارب سريرية أكبر، فبإمكانها أن تبشر بعهد جديد في علاج سرطان المثانة”.

روابط ذات صلة

‏حاجب المسؤول

‏حاجب المسؤول
زلزال عنيف يضرب شرق إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

زلزال عنيف يضرب شرق إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي
4500 حالة طلاق في شهر تستنفر “الشورى”

4500 حالة طلاق في شهر تستنفر “الشورى”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*