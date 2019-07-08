15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟

15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟

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15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟

15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟
http://almnatiq.net/?p=748653
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تؤكد تقارير تقنية عدة أن كلا منا يفحص هاتفه الذكي مرة كل 12 دقيقة في المتوسط منذ لحظة استيقاظه من النوم، ما يصنفه مدمنا. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، وضع البروفيسور البريطاني ديفيد غرينفيلد اختبار Smartphone Compulsion Test يحوي عددا من الأسئلة تكشف لك ما إذا كنت مدمنا أم لا

1- هل تقضي وقتا أطول على هاتفك أكثر مما تدرك؟ 2- هل تستغرق وقتا دون تفكير بانتظام في التحديق بالهاتف؟ 3. هل يبدو أنك تضيع الوقت على الهاتف؟ 4. هل تقضي وقتا أطول في إرسال الرسائل النصية أو التغريدات أو البريد الإلكتروني بدلا من التحدث إلى الأشخاص مباشرة؟ 5. هل زاد الوقت الذي تقضيه على الهاتف؟ 6- هل ترغب أن تكون أقل انخراطا مع الهاتف؟ 7. هل تنام وهاتفك قيد التشغيل تحت وسادتك أو بجانبك بانتظام؟ 8- هل تتصفح الرسائل وترد عليها باستمرار حتى لو حساب أشياء أخرى؟ 9. هل تكتب رسائل نصية أو بريدية أو غيرها أثناء القيادة؟ 10. هل تشعر بأن هاتفك يقلل إنتاجيتك؟ 11- هل يمكن أن تعيش بلا هاتف ولو قليلاً؟ 12- هل تشعر بالقلق حين تتركه بالخطأ في السيارة أو المنزل أو حين ينكسر. 13- هل تصطحب هاتفك أثناء الأكل؟ 14- حين يرن هاتفك هل تركض لفتح الرسالة أو الرد سريعا؟ 15- هل تفتقد هاتفك عدة مرات يوميا؟

إذا كان عدد الإجابات بـ«نعم» بين 0-2 فإنت مستخدم عادي. وإذا تراوح بين 3-4 فلا تقلق، لكن عليك ألا تدع هاتفك يسيطر على حياتك، أما إذا وصلت بين 5-7 فأنت على حافة أن تصبح عبدا لهاتفك. ولكن إذا تراوحت بين 8-15 فاعلم أنك مدمن للهاتف

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