تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للرجال أو النساء في مقرها بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس والماجستير.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:
سكرتير تنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) – عدد 1
مصمم جرافيك رئيسي (Senior Graphic Designer) – عدد 2
مطور برامج (Developer) – عدد 1
محلل أعمال (Business Analyst) – عدد 1
رئيس المراجعة الداخلية (Internal Audit Head) – عدد 1
أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) – عدد 3
رئيس الشؤون المالية (Head Of Finance) – عدد 1
مسؤول إعلام اجتماعي (Social Media Officer) – عدد 1
مؤلف محتوى (Copywriter) – عدد 1
أخصائي قانوني (Legal Specialist) – عدد 2
رئيس وحدة الأمن السيبراني (Cyber Security – Unit Head) – عدد 1
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://careers.gac.gov.sa/jobs/index
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