تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للرجال أو النساء في مقرها بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

سكرتير تنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) – عدد 1

مصمم جرافيك رئيسي (Senior Graphic Designer) – عدد 2

مطور برامج (Developer) – عدد 1

محلل أعمال (Business Analyst) – عدد 1

رئيس المراجعة الداخلية (Internal Audit Head) – عدد 1

أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) – عدد 3

رئيس الشؤون المالية (Head Of Finance) – عدد 1

مسؤول إعلام اجتماعي (Social Media Officer) – عدد 1

مؤلف محتوى (Copywriter) – عدد 1

أخصائي قانوني (Legal Specialist) – عدد 2

رئيس وحدة الأمن السيبراني (Cyber Security – Unit Head) – عدد 1

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.gac.gov.sa/jobs/index