الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

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المناطق_الرياض

هوت الليرة التركية بعد أن عزز قرار الرئيس رجب طيب أدوغان المفاجئ باستبدال محافظ البنك المركزي للبلاد المخاوف من أن البنك سيخفض تكاليف الإقراض بأكثر من المتوقع.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، بلغ سعر العملة أمام الدولار 5.81 ليرة في الساعة 3.06 صباحاً في هونغ كونغ، مقلصة تقدمها العالمي المذهل خلال الشهرين الماضيين.

وكانت الليرة أنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي في نيويورك على 5.628 ليرة للدولار.

كان أردوغان استغل سلطاته التنفيذية لفصل مراد تشتين قايا أمس السبت، ما يقوض بشكل محتمل استقلال البنك المركزي قبل أسابيع قليلة من اجتماعه المقرر بشأن سياسته النقدية.

وتولى منصب رئاسة البنك نائب المحافظ مراد أويصال.

وذكرت بلومبرغ نقلاً عن مسؤول تركي حضر اجتماع أردوغان أنه خلال اجتماع مغلق بعد إصدار القرار، قال أردوغان للنواب من حزبه الحاكم إن السياسيين والبيروقراطيين كلهم يجب أن يساندوا قناعته بأن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم.

كما هدد أردوغان بعواقب لأي شخص يعارض سياسات الحكومة الاقتصادية، حسبما قال المسؤول.

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